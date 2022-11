Bernardeschi: “Mondiali? Le 4 nazioni vincitrici dei tornei continentali…”

La Gazzetta dello Sport ha intervistato in esclusiva l'ex giocatore della Juventus Federico Bernardeschi il quale sull'Italia che non è riuscita a staccare il pass per i Mondiali in Qatar ha detto: "Fa male perché penso che ce lo meritavamo, le quattro nazioni vincitrici dei vari tornei continentali dovrebbero andarci di diritto . Pensi che io sono campione d’Europa e non ho mai giocato un Mondiale: tutto ciò è assurdo secondo me".

Su chi è la squadra favorita per vincere i Mondiali in Qatar

"Punto sul Brasile dei miei amici Danilo e Alex Sandro perché è la nazionale più completa: difesa solidissima e campioni straordinari in ogni reparto, con Neymar come arma imprevedibile. Poi ci metto Francia, che ha alternative davvero da paura, ma non scordiamoci la Spagna". Queste le parole in esclusiva alla Gazzetta dello Sport che ha intervistato l'ex giocatore della Juventus Federico Bernardeschi il quale si è espresso sull'Italia che non è riuscita a staccare il pass per i Mondiali che si stanno giocando in questi giorni in Qatar.