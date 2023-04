Berlusconi ricoverato: le condizioni dell’ex patron del Milan

LE PRIME INDISCREZIONI:

Secondo quanto riferito da ANSA', Berlusconi ha problemi ematici che destano grande preoccupazione. Questo è quanto ha raccolto l'agenzia da fonti sanitarie. L'unico, però, autorizzato a diffondere informazioni pubbliche sullo stato di salute di Berlusconi era e resta il professor Alberto Zangrillo, primario di anestesia dell'ospedale e medico personale dell'ex Premier. Si tratta di un nuovo ricovero per l'86enne attuale proprietario del Monza, che era stato dimesso il 30 marzo scorso dallo stesso ospedale. Berlusconi è arrivato in ospedale nella mattinata di ieri in forte affanno respiratorio ed è stato immediatamente trattenuto in ospedale per sospetta polmonite.