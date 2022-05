Berlusconi: “Che emozione rivedere lo Scudetto sulla maglia del Milan”

L'ex presidente del Milan Silvio Berlusconi ha parlato dello Scudetto vinto dal Milan. Sentite le sue parole attraverso Instagram

Attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram l'ex presidente del Milan Silvio Berlusconi ha fatto i complimenti ai rossoneri per la conquista dello Scudetto.

Le parole di Silvio Berlusconi sul Milan

"Questa sera il mio cuore esulta come quello di ogni tifoso rossonero. E' una profonda emozione rivedere lo scudetto sulle maglie del Milan. La squadra italiana che ha più prestigio nel mondo, una squadra che mi ha dato tanto, che mi ha permesso di essere il presidente di Club che ha vinto di più nella storia del calcio. Ho seguito il Milan fin da bambino, quando mio padre mi conduceva allo stadio a gioire e soffrire con la squadra, ma da milanese voglio fare i complimenti anche all'Inter, che ha giocato un grande campionato e si è battuta fino in fondo con determinazione e qualità". Queste le parole attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram dove l'ex presidente del Milan Silvio Berlusconi ha fatto i complimenti ai rossoneri per la conquista dello Scudetto.

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Sky Sport ha parlato l'ex giocatore e tecnico Paolo Di Canio che sul Milan e in particolar modo su Olivier Giroud ha detto: "Il destino di Giroud è questo: deve essere una fantastica riserva. Questo dovrebbe essere il suo destino. E' un giocatore meraviglioso ma questo è il peso che dovrebbe avere".

Anche l'Inter e Donnaurmma hanno fatto i complimenti al Milan

Anche da parte dell'Inter sono arrivati i complimenti per lo Scudetto. Nonostante l'amarezza il club nerazzurro ha voluto fare i complimenti alla società rossonera per la vittoria del campionato. Complimenti che sono arrivati anche dall'ex portiere rossonero Gianluigi Donnarumma il quale ha condiviso una storia sul suo profilo ufficiale di Instagram dove ricondivideva un post del club rossonero in cui si celebrava la vittoria dello Scudetto