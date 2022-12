Berlusconi: “Mihajlovic uomo e professionista raro. Mancherà a tutti!”

Tutto il mondo dello sport e non solo si è stretto intorno alla famiglia di Mihajlovic in queste ore di profondo dolore. Lo ha fatto anche Silvio Berlusconi, patron del Club rossonero quando Mihajlovic allenava il Milan. Sul profilo ufficiale di Twitter, ha scritto questo in ricordo del serbo: "Siniša Mihajlović è stato un grande calciatore ed un allenatore di grande capacità, serietà e talento. Impegnandosi col mio Milan, prima ancora che un professionista esemplare, si è fatto apprezzare e ammirare come uomo”.