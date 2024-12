Bergomi risponde a Cardinale: “5 coppe, 2 scudetti e finale di Champions”

Le parole di Gerry Cardinale sulla gestione del Milan , emerse dal documento stilato dall'Harvard Business School, hanno suscitato molte reazioni. In uno dei passaggi delle sue dichiarazioni, il numero uno di RedBird ha parlato anche dell' Inter .

Questo il passaggio: "Vincere campionati è ovviamente un obiettivo importante. Ma bisogna bilanciare questo con il vincere con intelligenza. L'Inter ha vinto lo scudetto lo scorso anno e poi è andata in bancarotta: è davvero questo ciò che vogliamo? ", domanda Cardinale.

Dallo studio di Sky Calcio Club, Beppe Bergomi ha risposto all'affermazione del manager americano. Le parole dell'ex nerazzurro: "Allora non credo che parlasse dell'Inter. Perché veramente l'Inter ha vinto uno scudetto, poi è rimasta sempre in lotta per vincerlo, poi ha vinto 5 coppe, poi ha fatto una finale di Champions e poi ha vinto un altro scudetto".