Calciomercato Milan – News col botto, colpo dal PSG: “Pronta l’offerta per…”

Il calciomercato è un tema che sta prendendo sempre più corpo in casa Milan, come confermano anche tante delle ultime news che circolano in ambiente rossonero. Sappiamo che il club sta lavorando su diversi fronti caldi. Da alcuni fondamentali rinnovi di contratto per alcuni big, fino ai nuovi possibili colpi in entrata tra il mercato di gennaio e quello estivo, passando anche per le valutazioni di chi potrebbe lasciare il Milan nel prossimo futuro.