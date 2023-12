Bergomi senza peli sulla lingua: “Il Milan ha sbagliato qualcosa…”

Beppe Bergomi non ha peli sulla lingua ed ha detto la sua in vista dei prossimi incontri di campionato. Ecco tutte le ultime sul difensore

Beppe Bergomi ha fatto il punto su questo primissimo avvio di stagione per la squadra rossonera. Il Milan sicuramente sta deludendo le altissime aspettative che si erano create dopo un mercato di primissima fascia che puntava ad allungare e rinforzare la rosa. Ecco tutti i dettagli e il pensiero di un grande del calcio come Bergomi.

"Il Milan è una squadra che ha investito tantissimo per essere offensiva non solo a sinistra ma anche a destra con Pulisic e Chukwueze . E prendi Loftus-Cheek e Reijnders che si inseriscono. Il Milan ha i giocatori. Ma è stato sbagliato qualcosa".

Tra gli errori si potrebbero mettere anche gli infortuni che stanno seriamente distruggendo una squadra che fino a qualche momento fa è stata davvero pronta e si è anche mostrata in grado di poter mettere in difficoltà tutte le avversarie.

