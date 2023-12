Zazzaroni: “Dopo il gol di Pulisic ho rivisto una squadra disposta a vincere”

Ivan Zazzaroni, noto giornalista, ha scritto la sua opinione sui rossoneri, in particolare su Cardinale, le scelte su Paolo Maldini...

Ivan Zazzaroni, noto giornalista, ha scritto la sua opinione sui rossoneri, in particolare su Cardinale, le scelte su Paolo Maldini e il mercato. Il suo parere su 'Il Corriere dello Sport".

"Soltanto dopo il pari di Pulisic ho rivisto una squadra disposta a vincere e a coltivare l’illusione del passaggio del turno. Incomprensibili perciò i vuoti della parte iniziale e di quella centrale e a questo punto notevoli i rimpianti: il Psg, che ha chiuso a pari punti, non ha mostrato alcuna superiorità. Pioli è finito così in Europa League dove trova Mourinho e Gasperini, avversari anche nella corsa alla zona Champions che adesso li pone sullo stesso piano. Non tecnico".

"Poi però è arrivato il campo e i nove acquisti - tutti buoni giocatori, per carità: almeno un paio di sicuro avvenire, Reijnders e Musah - sono partiti benissimo, ma col passare del tempo hanno conosciuto infortuni, cali di rendimento e discontinuità che l’allenatore - da solo - non è riuscito a compensare. La società ha quindi cercato di correre ai ripari recuperando un altro ex (Ibra), molto più fresco del precedente, vestendolo con un abito anch’esso originalissimo: senior advisor (azz!)".

