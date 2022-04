Passerini: “Sapevamo che il Milan fosse in vendita, ma non subito!”

Carlos Passerini ha commentato la notizia di oggi della possibile cessione del Milan al fondo Investcorp di Bahrain.

Carlos Passerini, giornalista de Il Corriere della Sera, ha commentato le voci della trattativa fra Elliott e InvestCorp per la cessione del Milan. Questo il suo intervento a Tutti Convocati su Radio 24: "Si sono fatte molto forti le voci di un passaggio di proprietà dal fondo Elliott al fondo Investcorp. Che il Milan fosse in vendita lo sapevamo fin dall’inizio, Elliott è un fondo di investimento, l’ha preso con l’obiettivo di rivenderlo ad una cifra superiore. Che fosse in vendita lo sapevamo tutti, che si potesse arrivare ad una vendita quasi immediata, credo che si sia velocizzata molto, non me l’aspettavo. Credevo ci fossero ancora un paio di anni all’orizzonte. Elliott non ha ancora fatto una smentita su queste voci, che hanno fonti molto molto affidabili come Reuters e Bloomberg. InvestCorp gestisce circa 40 miliardi di euro e sarebbe in questo momento in trattativa esclusiva per comprare il Milan”.