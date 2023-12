Bennacer: “Ibra un fratello, non ho mai visto un leader come lui”

Il Milan ha pubblicato sul proprio sito un nuovo format: Roots, un documentario che va a scavare nelle origini dei calciatori rossoneri. In esclusiva a Roots ha parlato il centrocampista rossonero Ismael Bennacer che su Zlatan Ibrahimovic ha detto: "Non ho mai visto un leader così”.

“Abbiamo una relazione un po’ speciale perché mi fa imparare tantissimo: Zlatan lo vedo come un grande fratello, mi consiglia e quando gli scrivo un messaggio è sempre disponibile”. Queste le sue parole in esclusiva a Roots dove il centrocampista rossonero Ismael Bennacer ha parlato di Zlatan Ibrahimovic.

