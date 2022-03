La trasformazione di “Isma”: negli ultimi match è tornato a giganteggiare

Bennacer è tornato a giganteggiare nel centrocampo di Pioli. Dopo la Coppa d'Africa sembra essersi trasformato

Redazione Il Milanista

Una prima parte di stagione sotto tono. Poi la Coppa d'Africa e la delusione con la propria Nazionale. Dunque il ritorno a Milanello e la trasformazione. Lui il contraccolpo non l'ha proprio subito. I grandi giocatori si vedono in questi momenti. Bennacer invece di risentirne per una prima parte di stagione non positiva, si è caricato ed è partito da li per migliorare e tornare ai suoi livelli.

Contro il Napoli è stato nominato MVP

Nell'ultimo match di Serie A vinto allo stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli, Bennacer è stato per la seconda volta consecutiva il giocatore rossonero migliore in campo. La sua prestazione gli è valsa la nomina di MVP. Anche il Milan lo ha confermato tramite un comunicato ufficiale.

Il comunicato ufficiale sulla nomina di Bennacer come MVP

“Un gigante. Ismaël Bennacer è stato il padrone del centrocampo in Napoli-Milan. In ogni fase della gara, in ogni fase del gioco, l'algerino si è sempre disimpegnato alla grande. Una prestazione pressoché perfetta, notata e apprezzata dai nostri tifosi i quali, attraverso l'AC Milan Official App, lo hanno votato come migliore in campo dopo un avvincente testa a testa con Giroud. Nell'1-0 rossonero ha svolto un lavoro encomiabile, di enorme sostanza e valore, sottolineato anche da Mister Pioli".

Momento positivo per lui

“È un momento molto positivo per Bennacer, tornato stabilmente ad alti livelli. Non a caso è il secondo premio MVP di fila dopo quello nel Derby di Coppa Italia. Nei novanta minuti giocati allo stadio Maradona, il numero 4 rossonero ha collezionato diversi numeri record: primo per passaggi positivi (38, al pari di Hernández e Tomori), dribbling positivi (68%) e palloni intercettati (2), ma anche 5 palle recuperate, 2 lanci positivi, un contrasto vinto. Bravo Isma!”. Questo il comunicato rossonero in merito alla nomina da parte del Milan di Bennacer come MVP di Napoli-Milan.