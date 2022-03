Il calendario delle prime quattro: quello dei nerazzurri il più difficile

Vediamo insieme il calendario delle prime quattro squadre fino al termine della stagione. Tutte affronteranno big match "pericolosi".

I rossoneri dopo la vittoria contro gli azzurri si sono dati lo slancio per la volata scudetto. Ma non è ancora tutto fatto perchè i cugini nerazzurri dovranno ancora recuperare la partita rinviata contro il Bologna. In caso di successo contro la squadra di Sinisa Mihajlovic, gli uomini di Simone Inzaghi balzerebbero a +1 sul Milan, piuttosto che rimanere alle spalle dei rossoneri che domenica sera hanno espugnato il Maradona.

Dovrebbe essere una volata a tre, potrebbe diventare una corsa a quattro con la Juventus che al momento è potenzialmente a sette lunghezze di distanza dalla vetta della Serie A. Al di là delle squadre che lotteranno per non retrocedere, questo il programma delle sfide contro le prime 8 per le candidate al titolo, con i bianconeri che vanno tenuti in considerazione.