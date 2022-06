Qui Nazionali – Ismael Bennacer assist-man con la sua Algeria

"Ismaël Bennacer è sceso in campo nella giornata di ieri, nel secondo turno delle qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa. Les Verts hanno vinto 2-0 contro la Tanzania al Benjamin Mkapa National Stadium di Dar es Salaam, e Isma si è reso protagonista dell'assist per il gol di Amoura, che ha chiuso la partita all'89'. Due vittorie su due, quindi, per Bennacer, e l'Algeria ora comanda il Gruppo F a punteggio pieno. In Belgio-Polonia 6-1 di UEFA Nations League, invece, non è stato impiegato Alexis Saelemaekers”. Questo il comunicato del Milan in merito alla prestazione di Ismael Bennacer nella partita di mercoledì sera contro la Tanzania.

In esclusiva a The Atheltic ha parlato il difensore inglese Fikayo Tomori il quale ha detto: "Quando sono arrivato c'era il COVID, quindi era difficile da immaginare, ma ho sempre visto in TV la tanta passione. Avevo sentito dire da chi giocava in Italia che il tifo è pazzesco. In questa stagione sono riuscito a viverlo in pieno. È indescrivibile e, come si dice, bisogna esserci dentro perché c'è tanta passione, tanta gioia. Non lo dimenticherò mai". Queste le parole di Fikayo Tomori a The Atheltic.