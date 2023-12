Bennacer: “Ritorno di Ibra? Sarei contento. Camarda avrà possibilità”

Il centrocampista del Milan, intervistato da GOAL, ha toccato diversi temi tra cui Ibrahimovic, Camarda e il ritorno a San Siro di Donnarumma

Ismael Bennacer ha parlato in un'intervista a GOAL, in cui ha toccato diversi temi riguardo al Milan.

Sul possibile ritorno di Ibrahimovic: "Sarei contento del suo ritorno, perché Zlatan è davvero una leggenda del club, come giocatore. Sarei molto contento del suo ritorno con noi perché ha sempre aiutato la squadra e la società. Sono sicuro che, se tornerà, farà il possibile per fare del suo meglio. Siamo sempre in contatto, è più di un ex compagno".

Su Camarda: "Spero che diventi un grande giocatore. Lo conoscevo solo di nome, adesso si allena sempre con noi e da quello che ho visto è un vero attaccante. Cerca sempre il gol, prova a far vedere il suo senso della rete. Deve fare di tutto perché ci sono un paio di giocatori che mancano ora, e c'è Olivier Giroud che non c'è contro il Frosinone. Avrà la sua possibilità e deve coglierla perché non c'è età; penso che diventerà un vero attaccante e che farà tanti gol".

L'accoglienza a Donnarumma in Milan-PSG: "Gigio sapeva cosa sarebbe successo, fa parte del calcio. Il mondo del calcio è così: sul campo devi togliere tutta questa pressione dovuta all'atmosfera. Non è che i tifosi del Milan non vogliano bene a Donnarumma, è che quando hai giocato per il Milan e hai vinto qualcosa fa sempre male quando vai via. Magari c'è qualcosa che non sappiamo e che non sapremo mai. Magari è stato un po' tosto, ma ogni giocatore può vivere queste situazioni".

