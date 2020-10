Bayern pigliatutto: vinta anche la Supercoppa di Germania

MILANO – Il Bayern Monaco di Flick non ferma più e alza un altro trofeo al cielo. Infatti il club bavarese nella serata di ieri ha alzato al cielo la Supercoppa di Germania battendo il Borussia Dortmund per 3 a 2 grazie ai gol di Tolisso al 18′, di Mueller al 32′ del primo tempo e di Kimmich al 37′ della ripresa, quest’ultima una rete molto fortuna. Per gli ospiti, guidati da Favre, sono andati in rete grazie a Brandt al 39′ del primo tempo e Haaland al 10′ della ripresa. Ma attenzione perché, proprio in queste ore, è arrivata anche un’altra grossa novità di mercato in casa rossonera. Domani può essere il giorno decisivo, Gianluca Di Marzio è sicuro: “Nuova offerta in arrivo, è lui il prescelto!” >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA