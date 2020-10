News Milan – Di Marzio sicuro, nuova offerta in arrivo: è lui il prescelto!

News Milan, mercato: Di Marzio rivela il nome sul quale Maldini punterà tutto

MILAN NEWS – Il match di questa sera contro il Rio Ave potrebbe essere la chiave di volta del mercato rossonero. Con il superamento dei playoff di Europa League e la conseguente qualificazione ai gironi, nelle casse del Milan entrerebbero 15 milioni di euro, utilissimi per dare un accelerata decisiva all’acquisto del difensore centrale. Sembra che dopo attente valutazioni, sia di natura tecnica che economica, Maldini abbia scelto il rinforzo perfetto per la retroguardia del Diavolo.

Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport ha rivelato il nome del difensore sul quale ci si concentrerà subito dopo l’esito del match di Europa League: “Il Milan insisterà con Tomiyasu, presenterà un’offerta più alta. Il Bologna mantiene l’asticella alta per lui, 25 milioni di euro minimo. Il Milan parte da 15, ma sarebbe pronto a ritoccarla un po’ in caso di qualificazione ai gironi. Il Bologna per privarsi di questo giocatore, vuole tanti soldi. Vedremo se si potranno anche inserire dei bonus”. Insomma come vi abbiamo detto in precedenza, l’investimento più o meno oneroso in difesa passa dal match di questa sera. Pioli si sarebbe reso conto che il suo pupillo Milenkovic sarebbe troppo complicato da raggiungere e avrebbe espresso parere positivo sull’arrivo del giapponese.

Tomiyasu ha convinto la dirigenza rossonera anche nella sfida della prima giornata con il Bologna dove è stato schierato centrale da Mihajlovic, ma Maldini era già rimasto impressionato dal gigante nipponico nella gara dello scorso luglio in cui aveva giocato da terzino destro, ma soprattutto aveva segnato un gol da cineteca a Donnarumma.