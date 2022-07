Bartoletti: “Il Milan ha vinto lo Scudetto pur non essendo la più forte”

Il noto giornalista Marino Bartoletti ha parlato del mercato del Milan intervistato in esclusiva da Tutto Mercato Web

Redazione Il Milanista

In esclusiva ai microfoni di Tutto Mercato Web ha parlato il noto giornalista Marino Bartoletti il quale sul mercato del Milan ha detto: "Se i rossoneri potranno avere qualche problema per confermarsi? Sono convinto che non fosse la squadra più forte e questo rende la vittoria dello Scudetto ancora più importante. Per vincere ancora però non basta quello slancio che gli ha garantito il titolo di quest'anno. Aveva ragione Maldini: per navigare a quella quota di volo bisogna rinforzarsi un pochino". Queste le parole in esclusiva ai microfoni di Tutto Mercato Web dove ha parlato il noto giornalista Marino Bartoletti il quale si è espresso sul mercato del Milan.

Anche l'ex portiere Giovanni Galli ha parlato del Milan

Intervistato in esclusiva dalla Gazzetta dello Sport ha parlato l'ex portiere Giovanni Galli che ha parlato di vari temi in ottica Milan: “Per tutti deve valere un presupposto: al Milan lo scudetto è il punto di partenza, la dimensione del club resta principalmente internazionale, devono saperlo. Il titolo di Campioni d’Italia è stato un grande risultato, arrivato addirittura in anticipo sui tempi, ma da ora si apre il vero libro del Milan, in cui scrivere di altri grandi successi. Ha ragione Ibra: qui ti ricordano solo se vinci”.

Ancora le parole di Giovanni Galli su Stefano Pioli

"Stefano non si deve inventare chissà cosa, la sua forza è stata quella di tenere il gruppo sempre unito e disponibile. A maggior ragione quest’anno, con tanti impegni, deve mantenere lo stesso canovaccio e non permettere invidie o gelosie. La dirigenza rossonera? La strategia rossonera ha funzionato in Italia e può funzionare ancora. I giocatori che stanno trattando sul mercato, non a caso, sono giovani ma già con buona esperienza internazionale. Avere un’idea chiara, lineare, in cui ci sono ruoli specifici e definiti, è già un successo. Così sono arrivati i risultati in campo, così i giocatori hanno aumentato il loro valore in modo esponenziale. Gazidis, Maldini e Massara hanno fatto un lavoro eccellente". Queste le parole di Giovanni Galli