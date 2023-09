Baresi: “Poteva andare meglio, ma anche gli altri non saranno contenti”

Ieri a Montecarlo ci sono stati i sorteggi della fase a gironi della Champions League 2023/24 . Il Diavolo non è stato fortunato, pescando un vero e proprio girone di ferro con Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund e Newcastle .

La chiosa: "Il club non deve dimenticare quello che è stato e quello che è. Abbiamo giocatori di qualità internazionale. È un girone competitivo, ma anche gli altri non saranno contenti di averci nel girone ".

