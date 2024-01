Baresi ricorda Beckenbauer: “Per me è stato una fonte di ispirazione”

Ieri è arrivata una notizia triste per il mondo del calcio: la morte di Franz Beckenbauer , all'età di 78 anni. Franco Baresi , vicepresidente onorario del Milan , è intervenuto a Radio Sportiva per dare un suo pensiero sul grande campione tedesco, tra i più grandi di sempre.

Le parole di Baresi sulla scomparsa di Beckenbauer

"Questo è un momento triste. Ci ha lasciato Franz, un'icona, un mito. E' stato un imperatore per come interpretava il suo ruolo, lo ammiravo. Tecnica, personalità, eleganza. Un vero idolo per generazioni, ha segnato un'epoca e per me è stato una fonte di ispirazione. Quando mi paragonavano a lui mi sentivo a disagio".