Baresi vince il “Premio Liedholm 2023”: le sue parole!

Oggi a Cuccaro Monferrato il "Premio Liedholm 2023", riconoscimento in ricordo di Nils, indimenticato ex giocatore e allenatore dei rossoneri, è stato consegnato ad un altro grande ex rossonero del passato ovvero Franco Baresi, ex difensore e capitano del diavolo. Salendo sul palco per ricerevere il riconoscimento, Baresi ha parlato proprio di Nils Liedholm.