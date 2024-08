Baresi: “Non pensavamo di iniziare in questo modo. Il Milan ha qualità”

Il quotidiano 'Tuttosport', nell'edizione in edicola questa mattina, riporta le parole di Franco Baresi, vice presidente...

Stefania Palminteri Redattore 30 agosto 2024 (modifica il 30 agosto 2024 | 12:41)

Il quotidiano 'Tuttosport', nell'edizione in edicola questa mattina, riporta le parole di Franco Baresi, vice presidente onorario del Milan, al termine del sorteggio della nuova Champions League.

Sulla nuova Champions League: «Siamo tutti curiosi per vedere come andrà, è tutto nuovo, tutto diverso. Dobbiamo pensare a una partita dopo l’altra, tutte possono essere importanti, anche i punti e i gol lo saranno. Staremo a vedere come sarà, come reagiremo tutti. La differenza reti potrà essere determinante»

Sulla propensione del Milan ad essere europeo: «Difficile dirlo, credo che il Milan debba pensare a vincere sempre, sia in Italia che all'estero. Ha certo una cultura importante in Europa, vero. Ma dobbiamo giocarcela sempre al meglio. Abbiamo giocatori con esperienza in campo internazionale e questo ci farà sicuramente bene».

Sull'inizio di stagione: «Non pensavamo di iniziare in questo modo. Il Milan ha qualità, giocatori che possono riprendersi. Non dobbiamo sottovalutare nessuno, l'atteggiamento e lo spirito non devono mai mancare. Il campionato italiano è pieno di insidie, dobbiamo stare sempre attenti. Ora resettiamo, ricominciamo e facciamo sì che vengano fuori i nostri valori».