Milan, per domenica si va verso il ballottaggio tra Messias e De Ketelaere

Si è disputata soltanto una giornata di Serie A, ma finora tutte le big italiane hanno risposto presente all’appello. Non c’è stato nessun pareggio nei primi novanta minuti di gioco, fatto insolito che non accadeva dagli anni ’70. Tutte le grandi sono riuscite a vincere e a ottenere tre punti che saranno fondamentali nel corso della stagione. Quella in corso infatti si preannuncia molto più agguerrita e avvincente rispetto a quella dello scorso anno. I club sono pronti a darsi battaglia e -non c’è dubbio- lotteranno fino alla fine per vincere lo scudetto. Buona partenza anche per il MilanCampione d’Italia, che ha trionfato per quattro reti a due sul campo di San Siro contro i bianconeri. I rossoneri hanno dimostrato di essere in una buona forma fisica e di essere cambiati poco rispetto a quelli della scorsa stagione.