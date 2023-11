Il ballo del bomber: ecco gli ultimi nomi per l’attacco del Milan

Il Milan va ancora a caccia del suo nuovo bomber. Ecco tutti i nuovi nomi che potrebbero fare a caso della squadra rossonera di Milano

Il Milan continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. La squadra rossonera ha bisogno di dire la sua con interesse e soprattutto deve recuperare in tutti i modi possibili ed immaginabili una situazione di classifica non semplice. Proprio per questo motivo si pensa ad un grande innesto nel corso del mercato invernale.

Il primo nome sulla lista è quello di Serhou Guirassy. Il centroavanti in forza allo Stoccarda pare aver effettivamente stregato la società rossonera, il problema è la richiesta del team. 17 milioni per un calciatore di 27 anni alla prima stagione eccezionale rischiano di diventare facilmente un grande buco nell'acqua.

Il secondo nome per questo mercato di gennaio arriva dal Montpellier e stiamo parlando di Adams. Bomber in vetta nella classifica della scarpa d'oro con già sette gol in Ligue 1. L'ultimo nome è quello di David, ma se ne parlerà più specificatamente nel corso della prossima sessione estiva.

