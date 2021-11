Baiocchini: “Per il rinnovo di contratto di Pioli non ci sono problemi”

Manuele Baiocchini ha parlato del rinnovo di Stefano Pioli. Anche altri addetti ai lavori hanno parlato del Milan.

Redazione Il Milanista

Il giornalista Manuele Baiocchini ha parlato a Sky Sport e ha detto: “Al Milan stanno lavorando a questo rinnovo di contratto, non c’è nessun problema. Solamente deve essere messo tutto nero su bianco rispetto a quelli che sono gli accordi che Pioli e la dirigenza del Milan stanno prendendo. Un po’ anche perché c’è grande sintonia tra Pioli, Massara, Maldini. Fosse per loro glielo farebbero stasera. Ci vogliono un po’ di passaggi, tra Gazidis che non è stato bene nell’ultimo periodo, alla dirigenza americana, per fare in modo che questo contratto venga allungato di un paio di anni e adeguato, oltre tre milioni di euro a stagione”.

Serafini si è invece espresso su Calabria a Tonali

Il giornalista Luca Serafini ha parlato a Milan tv e ha detto: “Calabria e Tonali si sono scrollati di dosso dei freni che gli impedivano di rendere per quello che era il loro valore. Davide ha vissuto un momento difficile in cui aveva dato per scontato molte cose, Sandro invece aveva giocato per due anni a Brescia in una certa maniera ed ha vissuto una stagione modesta lo scorso anno. L’ambiente ed il gruppo li aiuta, ma sono stati loro ad interpretare molto bene il milanismo”.

Daino ha parlato del rendimento di questo Milan

Sempre a Milan tv ha parlato l'ex giocatore ora dirigente sportivo Daniele Daino che ha detto: "La chiave di questo Milan è il gruppo. Il Milan è tornato ad essere una grande squadra. Anche in passato ci sono stati gruppi importanti, basati su valori importanti e con i giocatori che ricoprivano un determinato ruolo. Penso che tutti i giocatori abbiano capito il proprio ruolo all’interno del gruppo. Stiamo vedendo che fra infortuni e squalifiche lo spazio c’è per tutti. I giocatori, anche quelli che giocano meno, quando vengono chiamati in causa giocano con grande dinamismo e voglia di raggiungere l’obiettivo del club”.