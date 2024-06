Baiocchini: “Il Milan cercava un mister che non mettesse becco sul mercato”

In esclusiva a MilanNews.it ha parlato il noto giornalista di Sky SportManuele Baiocchini che sul Milan in vista della prossima stagione ha detto: "Ibra ha spiegato che il Milan cercava un allenatore e non un manager. Quindi come dire: il mercato lo facciamo noi, le scelte le prendiamo noi, l'allenatore deve allenare i giocatori che gli mettiamo a disposizione”.