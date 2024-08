Bacconi: “Al Milan manca un centrocampista di grande spessore”

In esclusiva a MilanNews.it ha parlato Adriano Bacconi che ha detto: "In generale il Milan si è rinforzato perché ha preso due difensori di livello internazionale, migliori di quelli dell'anno scorso: Pavlovic è il migliore fra tutti, ha dimostrato di saper risolvere certi problemi. Giocatore fortissimo nell'uno contro uno, nel gioco aereo e a impostare. Emerson Royal è senz'altro di maggior spessore anche tecnico rispetto a Calabria . Sapendo che quello era il reparto dove c'erano maggiori rimedi han cercato di porre rimedio".

Su cosa manca al Milan

"Manca un centrocampista di grande spessore perché Reijnders è uno che ama andare in attacco e in Olanda ha goduto di grande libertà perché aveva centrocampisti come Schouten che lo coprivano, cosa che al Milan non può fare. Manca uno alle spalle che faccia il lavoro sporco, cosa che non fa Loftus-Cheek. Nel mezzo manca un equilibratore".