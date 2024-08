Calciomercato Milan – Clamoroso, è tutto vero: “Fatta l’offerta per…” | News

Le ultime ore di questo mercato estivo del Milan saranno da seguire con molta attenzione. Adesso in primo piano c'è lo scambio con la Roma tra Abraham e Saelemaekers, di cui ha parlato il noto esperto di calciomercatoGianluca Di Marzio in diretta su Sky: "La trattativa tra il Milan e la Roma per lo scambio Saelemaekers-Abraham è molto calda. Il conguaglio economico in favore dei giallorossi si aggira attorno agli 8/9 milioni di euro. La trattativa sta andando avanti a oltranza, si cercherà di chiuderla già nelle prossime ore. Abraham è un giocatore che Fonseca ha sempre desiderato, mentre De Rossi avrà un esterno in più come Saelemaekers. Tra Milan e Roma poi c'è sempre una vera e propria sfida per il centrocampista Manu Koné". Calciomercato sempre in fermento dunque in casa Milan. E non solo su questi fronti. Proprio in queste ore infatti è arrivata anche un'altra clamorosa news che conferma come i rossoneri abbiano presentato un'offerta concreta per un altro grandissimo obiettivo di mercato: ecco i dettagli <<<