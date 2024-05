Ausilio: “Calha? Non aveva rinnovato col Milan, siamo stati convincenti”

In una diretta Instagram con Fabrizio Biasin ha parlato il ds dell'InterPiero Ausilio che ha detto: “Riguardo Calhanoglu c’è stato purtroppo il dramma di Eriksen, che è stata una situazione brutta, spiacevole e di angoscia. Eravamo molto preoccupati per lui, in primis per la condizione del ragazzo come uomo, e poi perché ci siamo resi conto che lo avevamo perso”.