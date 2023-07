Milan, auguri di buon compleanno ad Antonio Mirante!

In casa Milan ci sono tanti movimenti, con alcuni addii e diversi nuovi arrivati . Ma c'è anche chi è rimasto. Proprio ieri il club rossonero ha ufficializzato il rinnovo di Antonio Mirante fino al 2024 .

E oggi il Milan, sul suo sito ufficiale, ha fatto gli auguri al suo terzo portiere, che compie un'età importante. Il messaggio: "A nemmeno 24 ore dall'ufficialità del rinnovo di contratto, per Antonio Mirante arriva anche il giorno del compleanno. Cifra tonda per il nativo di Castellammare di Stabia: oggi sono 40 anni per l'esperto portiere campano, arrivato a Milanello nell'autunno 2021 e protagonista silenzioso, tra gli allenamenti e gli spogliatoi del nostro 19° Scudetto.