Milan, il prescelto per l’attacco è Guirassy: la situazione

Per il mercato di gennaio una delle priorità del Milan è l'acquisto di un centravanti: il guineano dello Stoccarda ha superato la concorrenza

Gennaio si avvicina e il Milan è determinato a intervenire sul mercato . Oggi La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione. Sono due i ruoli in cui il club vuole intervenire e tra questi c'è un centravanti .

Per questo ruolo il club sembra sempre più orientato verso Serhou Guirassy . Il guineano ormai ha superato Jonathan David nelle preferenze della dirigenza . La trattativa non sarà semplice, visto che la concorrenza è aumentata , grazie al rendimento del giocatore, che finora ha segnato 18 gol stagionali .

L'attaccante dello Stoccarda è più raggiungibile a livello di costi, visto che ha una clausola rescissoria da 17 milioni di euro . Nel caso il Milan volesse fare un affondo quindi dovrebbe solamente convincere il giocatore e pagare la suddetta clausola. Per David invece il Lille chiede tra i 30 e i 40 milioni , cifra molto alta per il mercato di gennaio.

