De Grandis: “Sull’attaccante sarei cauto, il terzino sinistro serve”

Gennaio si avvicina e con lui il mercato invernale . Il Milan è intenzionato a intervenire, per colmare le lacune in rosa e porre rimedio ad alcuni infortuni. Dagli studi di Sky Sport, Stefano De Grandis si è espresso sulle mosse che potrebbe fare il club rossonero.

Le parole del giornalista sul mercato di gennaio

"Jovic si è ripreso, ha fatto gol e assist ultimamente. E' diverso da Giroud. E' anche vero che se prendi un altro attaccante, Jovic e Okafor avranno ancora meno spazio. Sarei cauto, a meno di una grande occasione. Riguardo al centrale, ho visto che Pellegrino è già rientrato in gruppo, deve mettersi alla pari con gli altri. O è stato un acquisto inutile o almeno un rinforzo come centrale lo hai. Per il terzino sinistro serve un giocatore, Theo non le può giocare tutte e Bartesaghi non è pronto per fare il titolare".