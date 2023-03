Atmosfera da brividi al Franchi: tutto esaurito nel nome di Davide

Per stasera è record di presenze al Franchi : circa 40mila i tifosi presenti stasera (precisamente saranno ben 40.273 ). Numero da record nell'era Commisso a Firenze . Tantissimi i supporters del Milan anche in settori diversi da quello dedicato alla tifoseria ospite. Sostenitori delle due squadre uniti nel ricordo dell'ex capitano Viola Davide Astori a 5 anni dalla sua scomparsa nell'albergo di Udine , il giorno prima della trasferta contro i bianconeri. Oggi ci sarà anche uno dei fratelli: Bruno.

Sotto la Curva Fiesole lo striscione in suo onore: "DAVIDE CAPITANO IN ETERNO". Ex giocatore anche di Milan e Cagliari, oltre che della Nazionale italiana. Davide nacque a San Giovanni Bianco, (BG) il 7 gennaio 1987. Il 7 gennaio scorso avrebbe compiuto 36 anni. Anche la Lega Pro lo ricorda con questo Tweet:"Ciao campione!":