Domani Atalanta-Milan: Pioli ha provato Romero a destra: le ultime

Dopo due vittorie consecutive contro Fiorentina e Frosinone , il Milan cerca conferme in un test ancora più difficile. Domani alle 18 i rossoneri affronteranno l' Atalanta al Gewiss Stadium, nel match valido per la quindicesima giornata.

Per la sfida di Bergamo, Stefano Pioli dovrebbe affidarsi allo stesso undici visto contro i gialloblù di Di Francesco. Non dovrebbero esserci modifiche, anche vista l'emergenza in difesa, dove dovrebbe esserci ancora Theo Hernandez centrale.