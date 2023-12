Milan: Guirassy la situazione low cost per l’attacco rossonero

La dirigenza del Milan continua a studiare diversi profili da apportare in rosa nel corso del mercato di gennaio...

La dirigenza rossonera continua a studiare diversi profili da apportare in rosa nel corso del mercato di gennaio. L'obiettivo primario, oltre ad un centrale difensivo, sarà quello di prelevare sul mercato un attaccante di qualità, da poter affiancare ad Olivier Giroud.

Uno dei nomi finiti sul taccuino della società meneghina è Guirassy dello Stoccarda che finora ha collezionato la bellezza di 18 gol in sole 13 gare. Il 27enne è una pista low cost, anche grazie alla sua clausola di soli 17 milioni di euro.

Guirassy costerebbe molto meno rispetto a Jonathan David del Lille , l'altro obiettivo del Milan per l'attacco, che ha una valutazione che si aggira intorno ai 40 milioni.

