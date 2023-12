Atalanta-Milan / Gasp ritrova un esterno e un centrale: le ultime

L'Atalanta continua a lavorare in vista del prossimo incontro di campionato. La sfida contro il Milan sarà una delle più difficili di questo avvio di stagione, viste anche le numerose assenze in tutti i ruoli del campo. Un piccolo sorriso, però, arriva dal recupero di due calciatori decisamente importanti.

Allo stesso tempo c'è grande fiducia anche attorno al rientro di un altro grande difensore che si è messo in mostra come uno dei calciatori più in forma di questo inizio di stagione, stiamo parlando di Sead Kolasinac. Il difensore centrale bosniaco è una furia e non vede l'ora di rientrare per dare una mano alla Dea a risollevarsi.