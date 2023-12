Gasperini verso il Milan: “Recupera forse Kolasinac, non Toloi e Palomino”

Sabato a Bergamo arriva il Milan di Stefano Pioli. In vista della sfida contro i rossoneri, il tecnico dell'Atalanta ha spiegato...

Dopo il KO contro il Torino, Gian Piero Gasperini , tecnico dell' Atalanta , ha dichiarato: "La prima prova davvero brutta di questo campionato. Perdiamo uno o due giocatori a partita, ma in un momento così devi dare ancora di più a livello di spirito e invece oggi è questo il nostro vero deficit: ho visto uno spirito da Atalanta solo in alcuni, altri faticano a capirlo . Ha tirato la carretta solo qualcuno: ragioniamo bene su questo, risposta nei prossimi giorni".

Sabato a Bergamo arriva il Milan di Stefano Pioli. In vista della sfida contro i rossoneri, il tecnico dell'Atalanta ha spiegato la situazione legata agli infortuni in vista Milan: "Recupera forse Kolasinac, non Toloi e Palomino" le parole di Gasperini riportare dalla Gazzetta dello Sport.