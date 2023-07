Calciomercato, furia Milan: “Dopo Reijnders, vuole chiudere altri 5 colpi!”

1 di 6

Milan scatenato sul mercato: Reijnders e non solo

Calciomercato Milan, news sulla lista di Pioli.

Il Milan non si accontenta dei colpi di calciomercato messi a segno finora e continua a spingere forte sull'acceleratore. Come spesso vi abbiamo sottolineato infatti, i vari Sportiello, Luka Romero, Loftus-Cheek e Pulisic rappresentano solamente l'antipasto di quello che sarà il mercato estivo del Milan. E adesso si fa sul serio, con Tijjani Reijnders in cima alla lista, ma anche con tanti altri grossi obiettivi già nel mirino.

Calciomercato, Milan-Reijnders: ore caldissime. Poi altri 5 sulla lista

Per quanto riguarda Reijnders, siamo al dentro o fuori definitivo. Le sensazioni sono positive e in casa rossonera si respira cauto ottimismo. Pioli vuole fortemente questo giocatore, ritenuto il profilo perfetto dal tecnico per la propria mediana. Il Milan avrebbe nuovamente ritoccato l'offerta, avvicinandosi ulteriormente alle richieste dell'AZ. Che, nel frattempo, non ha fatto giocare Reijnders nell'amichevole contro lo Standard Liegi: un'ottimo indizio.

La risposta del club olandese alla proposta rossonera è attesa a brevissimo. Ma, come detto, intanto il Milan sta lavorando anche ad altri colpi di grosso calibro. Nello specifico, sarebbero almeno altri 5 gli acquisti messi in preventivo dalla società per completare la rosa a disposizione di Pioli: ecco la lista completa con tutti gli obiettivi, nome per nome <<<