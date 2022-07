Arslan mette nel mirino il Milan: “Con loro vedremo se avremo lavorato bene”

Il giocatore dell'Udinese Tolgay Arslan ha parlato in vista dell'esordio in campionato tra poco più di un mese contro il Milan

Redazione Il Milanista

In esclusiva ai microfoni ufficiale del club friulano ha parlato poco fa il giocatore dell'Udinese Tolgay Arslan il quale in vista dell'esordio in campionato tra poco più di un mese contro il Milan ha detto: "Sono pronto, ci alleniamo tanto e duramente. Vogliamo fare un buon campionato. Ad agosto abbiamo tanti match e daremo il massimo per fare il meglio possibile. Dobbiamo lavorare tanto, abbiamo anche nuovi giocatori in squadra e c’è bisogno di dare il massimo. A fine agosto vedremo se abbiamo lavorato bene o no". Queste le parole in esclusiva ai microfoni ufficiale del club friulano dove ha parlato il giocatore dell'Udinese Tolgay Arslan il quale ha parlato in vista dell'esordio in campionato tra poco più di un mese contro il Milan.

In vista della prima partita di Serie A contro il Milan aveva parlato il tecnico dell'Udinese

Il nuovo tecnico dell'Udinese Andrea Sottil ha parlato nei giorni scorsi in vista della preparazione estiva che culminerà con la sfida ai rossoneri che aprirà la Serie A 2022/2023 dell'Udinese: "Sono emozionato. Ma non ho paura e non dovrà averne la squadra. Voglio che giochiamo per vincere. Magari perderemo, ma giocheremo per vincere, aggressivi, nella metà campo avversaria, con mentalità offensiva. E io resterò me stesso: grintoso pure in panchina. Il Milan è una squadra con una identità precisa. La affronteremo con coraggio".

Ancora Andrea Sottil su Beto

"Ha accelerazioni pazzesche, deve solo controllare la sua forza. Spero di averlo presto. Chi sarà il capitano? Il campo nello scorso torneo ha detto che il capitano sarà Pereyra. Ma anche Nuytinck è un leader". Queste le parole del tecnico dell'Udinese Andrea Sottil intervsistato qualche giorno fa dalla Gazzetta dello Sport in vista dell'esordio stagionale contro il Milan in programma tra poco più di un mese.