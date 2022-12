Arsenal-Milan 2-1: vediamo il tabellino della gara di ieri

“Inizia con una sconfitta la Dubai Super Cup rossonera. Nella cornice dell'Al Maktoum Stadium si impone l'Arsenal per 2-1, verdetto che gli permette di essere già campione del torneo grazie anche alla vittoria inaugurale contro il Lione. Il Milan ha giocato di più e meglio nel primo tempo , andando sotto senza meritarlo e pagando a caro prezzo un errore che ha spianato la strada del raddoppio. Di Ødegaard e Nelson i gol degli inglesi, attuali capolisti in Premier League , di Tomori nella ripresa la rete milanista. Non è bastata per correggere a sufficienza il risultato né per raccogliere punti”.

Dopo il match ci sono sempre i rigori

“Questa particolare competizione prevede sempre la lotteria dei rigori al triplice fischio, un punto in palio per la squadra più brava e fredda dagli undici metri: niente da fare per la il gruppo di Mister Pioli, ko anche dal dischetto (decisivo l'errore di Krunić). Comunque un buon test in una fase delicata e importante della stagione, considerando le assenze tra infortuni e convocati al Mondiale. Da segnalare l'impiego di Bozzolan ed El Hilali, aggregati dalla Primavera. Ora il Diavolo proseguirà la tournée con nuovi giorni di lavoro e soprattutto il secondo e ultimo impegno nella Dubai Super Cup, in programma venerdì 16 dicembre alle 19.30 (ora locale) quando sempre all'All'Al Maktoum Stadium ci sarà l'esame Liverpool, appaiato a quota zero dopo la giornata d'esordio”.