Calciomercato Milan, boom: “Massara ha scelto, ecco il dopo-Ibra!” / News

Il reparto offensivo del Milan sarà al centro dell'attenzione durante le prossime sessioni di calciomercato. Lo abbiamo detto tante volte: i rossoneri vogliono trovare un nuovo centravanti al quale affidare le chiavi dell'attacco per i prossimi anni. In rosa ci sono Zlatan Ibrahimovic - che scalpita per tornare in campo - e Olivier Giroud - sempre più vicino al rinnovo. Due totem, che però sono molto in là con l'età. Rebic e Origi invece non garantiscono certezze, né dal punto di vista fisico, né da quello dei gol.