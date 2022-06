Ariatti su Maldini e Massara: “Sono due che sul mercato stupiscono”

L'ex calciatore di Serie A Luca Ariatti, intervistato in esclusiva ai microfoni di MN, ha parlato di Sven Botman e tanto altro.

L'ex calciatore di Serie A Luca Ariatti , intervistato in esclusiva ai microfoni di MN , ha parlato di Sven Botman uno dei principali obiettivi del mercato rossonero. L'ex centrocampista si è così espresso: "Se la trattativa dipendesse solo dalla scelta del giocatore potrebbe essere lui il prossimo centrale del Milan. Se guardiamo solo a quest’aspetto, il calciatore ha fatto capire ampiamente quello che vuole. Chiaro che se invece dovessero incidere altre varianti di natura economica che allontanerebbero Botman dai rossoneri il nome, a quel punto, potrebbe diventare anche un altro...”

La possibilità che il calciatore del Napoli Matteo Politano sia finito nei radar del Milan. Nello specifico Ariatti si è espresso cosi: "Politano al Milan? Non farei deduzioni affrettate. Il Milan un giocatore di quelle caratteristiche, mancino che gioca a destra, lo cerca da parecchio e Politano potrebbe anche rivestire i panni del profilo giusto”.

Su Maldini e Massara, punta dell'iceberg dell'area tecnica rossonera: "Attenzione perché sono due che, sul mercato, possono sempre stupire. Il Milan ha due tipi di campagne acquisti, una che esce pubblicamente e una che lavora sottotraccia. Non mi sorprenderei se uscissero fuori dei colpi non annunciati. Inoltre, anche alla luce del cambio di proprietà, ci vorrà un po’ più di tempo per chiudere le prime operazioni. Sapranno cogliere sicuramente le migliori occasioni possibili”.