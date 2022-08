Charles De Ketelaere: alla scoperta del nuovo acquisto del Milan

Nato il 10 marzo 2001 a Bruges, capoluogo e maggiore città delle Fiandre Occidentali, De Ketelaere ha iniziato la carriera proprio nella squadra di casa. Nel 2009 l'ingresso nel settore giovanile neroblu, dieci anni dopo (settembre 2019) il debutto ufficiale tra i professionisti in Coppa del Belgio. Ci vuole meno di un mese per vederlo esordire anche in Champions League, quando affronta il PSG. Per le reti bisogna aspettare la fase a gironi del 2020, quando colpì lo Zenit all'andata e al ritorno. In generale, in Europa vanta diciannove gare giocate.