Antonio Conte, addio Tottenham: il futuro è tutto italiano?

"Possiamo annunciare che l'allenatore Antonio Conte ha lasciato il club di comune accordo. Abbiamo raggiunto la qualificazione alla Champions League nella prima stagione di Antonio nel Club. Ringraziamo Antonio per il suo contributo e gli auguriamo ogni bene per il futuro". Così recita il comunicato del Tottenham , squadra che lo stesso Conte aveva riportato in Champions League , la scorsa stagione.

FUTURO:

Il futuro di Antonio Conte, ad oggi sembrerebbe incerto. Ma la possibilità di vederlo allenare in Italia è concreta. Tante sono le pretendenti del tecnico. Le ipotesi più accreditate in Serie A, sono Inter e Juventus. La panchina dei nerazzurri, guidata da Simone Inzaghi non è del tutto stabile. La società infatti non è pienamente soddisfatta dell'operato dell'allenatore, che alterna periodi di forma, ad altri di blackout totali. Un'altra ipotesi è quella del Milan, che però resta molto difficile. Il profilo dell'ex CT italiano non sembrerebbe adatto all’idea di calcio di Red Bird.