Andreazzoli: “Mi sono complimentato con Pioli dopo il primo gol perché…”

Il Milan ha battuto l’Empoli per 3-0 grazie ai gol di Loftus Cheek, di Giroud e di Traoré. I rossoneri chiudono così il girone d’andata al terzo posto in classifica con 39 punti.

Al termine della sfida del Castellani il tecnico dell’Empoli, Aurelio Andreazzoli , ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN. L’allenatore ha commentato anche il simpatico siparietto visto in occasione del primo gol rossonero.

Cosa ho detto a Pioli dopo il primo gol del Milan : "Potevate chiederlo a lui... Ma ho detto quello che vi sto spiegando: sull'azione del gol sono usciti in una maniera esagerata e l'hanno conclusa con una facilità estrema, quindi mi complimentavo. È una soddisfazione vedere la qualità al servizio della squadra in questa maniera".

