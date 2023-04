Milan, mercoledì l’andata col Napoli: azzurri con l’emergenza attacco

Mercoledì è in programma la partita di andata dei quarti di finale di Champions League contro i partenopei, che hanno dei problemi in avanti

Redazione Il Milanista

Archiviata la delusione per il pareggio con l'Empoli, il Milan ora ha la testa rivolta alla Champions League. Mercoledì, alle 21 a San Siro, è in programma la gara di andata dei quarti di finale contro il Napoli. Un match fondamentale per il prosieguo della stagione. Dopo il 4-0 del Maradona, nella 28esima giornata di Serie A, i rossoneri hanno preso più convinzione su come poter battere la capolista incontrastata del campionato.

Luciano Spalletti però rischia di dover affrontare la sfida con i rossoneri con un problema centravanti. Come riporta oggi Il Mattino, Victor Osimhen rischia di saltare il match di mercoledì. Il capocannoniere della Serie A si era infortunato proprio prima della gara di campionato con i rossoneri e non ha ancora recuperato. Secondo il quotidiano partenopeo, al massimo l'attaccante potrà recuperare per la panchina, ma lo staff medico vuole evitare rischi.

A destare preoccupazione in casa azzurra però ci sono anche le condizioni di Giovanni Simeone. L'attaccante argentino infatti ha rimediato un problema muscolare nella partita contro il Lecce. Domani il Cholitodovrebbe sottoporsi agli esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio. Il timore è che possa trattarsi di una lesione che lo terrebbe fuori per qualche settimana. Quasi certamente Simeone salterà il match di San Siro: si prepara Raspadori.