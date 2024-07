Ancelotti: “Real e Milan le squadre a cui sono più legato. Sulle nazionali…”

L'allenatore del Real Madrid, intervenuto in collegamento al Giffoni Film Festival, ha parlato di diverse tematiche, citando anche il Milan

Carlo Ancelotti è intervenuto in collegamento al Giffoni Film Festival. L'allenatore del Real Madrid , reduce da un'altra grande stagione di successi, ha toccato diverse tematiche e ha parlato anche del Milan .

Sul futuro: "Non so quando smetterò. Quando il Real sarà stanco di me, dovrò pensare a cosa fare: sono restìo verso le nazionali, preferisco il lavoro quotidiano".