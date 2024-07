L’Italia Under 19 in semifinale all’Europeo nel segno di Camarda e Zeroli

Nella serata di ieri l'Italia Under 19 ha battuto 3-0 l'Irlanda del Nord (padrona di casa), qualificandosi con un turno d'anticipo alla semifinale dell'Europeo di categoria . E protagonisti assoluti del match sono stati due ragazzi del Milan .

A segnare il gol del vantaggio infatti è stato Kevin Zeroli. Poi si è scatenato il solito bomber Francesco Camarda con una doppietta, di cui il secondo gol segnato su assist del compagno di squadra Magni. In campo per i rossoneri anche Bartesaghi (titolare) e Sia (subentrato). Con questa vittoria gli azzurrini si sono assicurati anche la partecipazione al prossimo Mondiale Under 20. Domenica ci sarà l'ininfluente gara con l'Ucraina, poi la sfida a eliminazione diretta contro la seconda dell'altro girone, probabilmente una tra Francia o Spagna.