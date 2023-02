Real sul tetto del Mondo, Ancelotti: “Sono molto felice e orgoglioso”

Ieri il Real Madrid si è laureato Campione del Mondo per club per la quinta volta nella propria storia diventando così l'unica squadra a mondo ad esserci riuscita. A fine partita ha parlato il tecnico delle merengues Carlo Ancelotti. Il tecnico italiano ha voluto commentare la vittoria della propria squadra per 5-3 in finale sull'Al Hilal. <<<Notizia grossa che riguarda il Milan. Paolo Maldini e Frederic Massara sarebbero sulle tracce di un giocatore da prendere a parametro zero!>>>