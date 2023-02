Mercato Milan / Maldini tenta la follia: “Un colpo grosso a zero” | News

Come vi avevamo anticipato già nei giorni scorsi, il Milan starebbe preparando il terreno ad alcuni grandi colpi in vista del prossimo mercato estivo. Proprio in estate infatti Maldini avrà a disposizione nuovo budget da investire su colpi di alto livello, un tesoretto che poi verrà rimpinguato anche dalle cessioni che arriveranno.

Occhio però, perché il Milan tiene sempre sott'occhio anche le possibili grosse occasioni di calciomercato che si presenteranno. Alcune, anche a costo zero. E una delle ultime news che sta circolando in ambiente rossonero parla proprio di un grandissimo obiettivo a parametro zero sul quale Maldini starebbe seriamente puntando in ottica estiva <<<