Ancelotti annuncia: “Dopo il Real Madrid smetto, ho tante altre cose da fare”

Il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti ha parlato a Prime Video del suo futuro come tecnico. Le sue parole

In esclusiva a Prime Video è intervenuto il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti che sul suo futuro ha detto: "Futuro? Potrei smettere dopo il Real Madrid. Sì, dopo il Real probabilmente smetto. Se il club mi tiene qui per dieci anni, allenerò per dieci anni. Ma mi piacerebbe stare con i miei nipoti, andare in vacanza con mia moglie, ci sono tante cose da fare che ho tralasciato e che mi piacerebbe fare. Purtroppo non è che si può fare tutto, quindi il giorno in cui smetterò avrò tutte queste cose da fare". Queste le parole in esclusiva a Prime Video è intervenuto il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti che ha parlato del suo futuro dopo il Real Madrid.